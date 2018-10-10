Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 dakika sürdü.
Antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Geniş alanda gerçekleştirilen pas pres çalışmasının ardından futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 10.10.2018 15:53
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
Pmpacı Behçet Yürü Be Volki Adamsın.
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Müşteri aranıyor
Toplam 3
Yorum
vatandas BENCE SİZ F.B İLE İLGİLENSENİZ DAHA IYI OLACAK.YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR
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Ali Koç: 'Hatalar yaptık yine yapacağız'
Toplam 3
Yorum
stuttgartli ali koc da takim kötü gidince aziz yildirim gibi aciklamalar yapmaya basladi. tuhaf degilmi?
Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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