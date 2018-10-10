Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    'da maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

    , 'in 9. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 dakika sürdü.

    Antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Geniş alanda gerçekleştirilen pas pres çalışmasının ardından futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

    , akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 10.10.2018 15:53
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