"Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, şampiyonluk hedefleri olduğunu vurgularken, fazla puan kaybı yaşamadan devre arasına girmek istediklerini söyledi.

Kent merkezindeki bir otelde basın mensuplarına açıklama yapan Necip Çarıkcı, geride kalan haftada 0-0 berabere tamamladıkları Giresunspor maçında 90 dakika iyi oynadıklarını ancak galip gelemediklerini belirterek, bazı müsabakalarda şans faktörünün de gerekli olduğunu kaydetti.

Giresunspor maçını geride bıraktıklarını aktaran Çarıkcı, ligin 9. hatasında Balıkesirspor Baltok'a konuk olacaklarını hatırlatarak "Bu müsabakaya odaklandık. Cezalı ve sakat olan 2 oyuncumuz yer alamayacak. 3 puan almak istiyoruz. Keşke bu hafta Giresunspor maçını kazansaydık. Üçüncü sıradaki Adana Demirspor ile puan farkımız 6'ya çıkacaktı. Şimdi 4 puanda kaldı." diye konuştu.

Çarıkcı, ligin uzun bir maraton olduğuna dikkati çekerek, "Bu süre içerisinde berabere kalacağız, maçlar kaybedeceğiz. Önemli olan ligi iyi tamamlamamız. Teknik heyet ve takımıma güveniyorum. Bizler bu takımın şampiyonluğu için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar da takımla beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu lig çok zor"

Çarıkcı, ligdeki yarışta Gençlerbirliği, Adana Demirspor ve Boluspor'un önde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu lig çok zor. Şu anda bir puan hedefi vermek doğru olmaz. İlk devrede oynanmamış 9 maçımız daha kaldı. Bunlardan iki tanesi Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'la. Rakibimiz Adana Demirspor, bu ekiplerle maçlarını oynadı. Tabii onlar da Geçlerbirliği ile karşılaşacak. Hedefimiz, devre arasına kadar çok kayıp yaşamadan, en fazla puanı almak. Bu şekilde olursa, ikinci devre biraz daha rahat geçer. Onun için ilk yarıda biraz daha disiplinli, özverili çalışarak, puanları toplamak istiyoruz."