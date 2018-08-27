Bursaspor, Konya deplasmanında 1 puanla teselli buldu: 1-1. Yeşil-beyazlılar, 2. dakikada geriye düştüler. Ceza sahası içide Fofana'nın yaptığı vuruşta kaleci Harun'dan dönen topu tamamlayan Jahovic, Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 19. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kornerinde Furkan'ın kafa şutunu Ferhat çizgi üzerinden çıkardı. 29. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı'nın vurduğu top Stancu'ya çarpıp ağlara gitti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, VAR'a başvurdu ve golü geçersiz saydı. Bursasporluların yoğun itirazları sonucu değiştirmezken, 3 dakika sonra gol geldi. 30. dakikada kaleci Serkan'ın ayakla uzaklaştırdığı top, Uğur Demirok'un eline çarptı. İki dakika sonra topun başına gelen Aytaç Kara, ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. Kalan dakikalarda her iki ekibin de çabaları sonucu değiştirmedi ve 90 dakika 1-1 sona erdi. Ligdeki ikinci puanını alan Bursaspor, önümüzdeki pazar akşamı Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası içide Fofana'nın yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin'den dönen top, Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

9. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

16. dakikada Aziz Eraltay'ın pasında Lima'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda, top az farkla auta gitti.

19. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Furkan Soyalp'ın kafa vuruşu sonrası Atiker Konyaspor savunmasında Ferhat Öztorun topu çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

21. dakikada Jahovic'in pasına hareketlenen Fofana, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan auta göndererek ev sahibi ekip adına önemli bir fırsatı kullanamadı.

30. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında kaleci Serkan Kırıntılı topu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlakUğur Demirok'un eline çarptı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Bursaspor adına penaltı atışını kullanan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

40. dakikada Ferhat Öztorun'un kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Uğur Demirok'un kafa vuruşu sonrası top üsten auta gitti.

59. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşu sonrası kaleci Aziz Eraltay, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı.

73. dakikada Saivet'in kaleye şutunda defanstan dönen top, Furkan Soyalp'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

79. dakikada Vedat Bora'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Hurtado'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.