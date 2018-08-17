Bursaspor, taraftarı ile buluşuyor
Bursaspor, ligin ikinci haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. İlk hafta Fenerbahçe karşısında kaybedilen 3 puanı telafi etmek isteyen yeşil-beyazlılarda yeni transfer Saivet’in de sarı-kırmızılı ekibe karşı forma giymesi bekleniyor.
Bursaspor evinde üstün
İki ekip, ligde daha önce 22 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların yalnızca 1'i beraberlikle sonuçlanırken, Kayserispor 11, Bursaspor ise 10 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı rakibi ile Bursa'da oynadığı son 9 maçın 8'inde sahadan 3 puan ile ayrılan Timsah, bu maçların 6'sında rakibinden gol dahi yemedi.
Sağlam, Aybaba'ya karşı üstün
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kayserispor'un çalıştırıcısı Ertuğrul Sağlam'a ile teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sinde Sağlam'ın çalıştırdığı takımlar sahadan galibiyet ile ayrılırken, Samet Aybaba ise yalnızca 2 maçta gülen taraf oldu.
Düdük Mete Kalkavan'da
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak olan müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.
- 17.8.2018 12:10
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 15
Yorum
eray başkan ve şenol hoca takıma yakıyorsunuz paraya kıyın yapın transfer satamadığınz oyuncuları kiraya yollayın olmadı sözleşme feshedin
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B.B. Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yorum
DADAŞ HAYDİ DADAŞIM GÖSTER ŞU İSTANBUL TAKIMLARINA GÜCÜNÜ
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MAÇ SONUCU | Burnley 1-0 Medipol Başakşehir | GENİŞ ÖZET
Toplam 9
Yorum
Gslı. Acaba Negredo o golü atmasa bu yorumu yapabilecek miydin?
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