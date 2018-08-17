Bursaspor, taraftarı ile buluşuyor – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    , taraftarı ile buluşuyor

    Bursaspor, taraftarı ile buluşuyor

    , ligin ikinci haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak. İlk hafta karşısında kaybedilen 3 puanı telafi etmek isteyen yeşil-beyazlılarda yeni transfer Saivet’in de sarı-kırmızılı ekibe karşı forma giymesi bekleniyor.

    'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı 'ye 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, 'daki ilk sınavına çıkıyor. 'nda ile karşılaşacak olan Timsah, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

    Bursaspor evinde üstün
    İki ekip, ligde daha önce 22 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların yalnızca 1'i beraberlikle sonuçlanırken, Kayserispor 11, ise 10 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı rakibi ile Bursa'da oynadığı son 9 maçın 8'inde sahadan 3 puan ile ayrılan Timsah, bu maçların 6'sında rakibinden gol dahi yemedi.

    Sağlam, Aybaba'ya karşı üstün
    Bursaspor Teknik Direktörü , Kayserispor'un çalıştırıcısı 'a ile teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sinde Sağlam'ın çalıştırdığı takımlar sahadan galibiyet ile ayrılırken, Samet Aybaba ise yalnızca 2 maçta gülen taraf oldu.

    Düdük Mete Kalkavan'da
    Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak olan müsabakayı yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise .
    1. 17.8.2018 12:10
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