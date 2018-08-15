Bursasporlu Ekong, Udinese'de – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Bursasporlu Ekong, Udinese'de

    Bursasporlu Ekong, Udinese'de

    , savunma oyuncusu William Troost-Ekong'u, İtalyan ekibi Udinese'ye 3.3 milyon Euro'ya sattı.

    Geçtiğimiz sezon Genk'ten transfer edilen Ekong, yeni sezonda 'da ter dökecek. Yeşil-beyazlılar, Udinese'den gelen teklife olumlu cevap verdi. İki kulüp bu transfer için el sıkışırken, 'un 3.3 milyon Euro bonservis bedeli alacağı belirtildi.
    Yeşil-beyazlı ekiple 32 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 2 gol kaydetmişti.
    1. 15.8.2018 21:11
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