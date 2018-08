Yeşil-beyazlı kulüp, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda Titi'nin Göztepe'ye transfer olduğunu açıkladı. Brezilyalı oyuncuya teşekkür mesajı yayınlayan Bursaspor Kulübü, şu ifadeleri kullandı:

"2017-2018 sezonu başında takımıza katılan Titi, Bursaspor forması altında lig ve kupada toplam 36 maça çıktı, 3 bin 233 dakika sahada kalarak bir gol kaydetti. Titi'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra hem futbol hem de kişisel yaşantısında başarılar dileriz."



Titi'den duygusal veda



Tecrübeli oyuncu da kişisel sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj yayınladı. Brezilyalı oyuncu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunuzun bildiği gibi, bazı profesyonel sebeplerden dolayı kariyerimde yeni bir maceraya atılmayı kabul ettim, bu yüzden artık sizinle olamayacağım. Futbolda her zaman işler istediğimiz gibi gitmeyebilir ama yolumuza devam etmeliyiz. Hepinize teker teker sarılmak, her şey için teşekkür etmek ve bu 1 sene boyunca her anın tadını birlikte çıkartmanın ne kadar muhteşem olduğunu söylemek isterim. Kendimi bu kulübün bir parçası olmaktan ve Bursaspor'un şampiyon formasını giymiş olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Yaşadığım tüm zorluklara rağmen savaşmaktan, her antrenman ve maçta kendimi vermekten vazgeçmedim. Çünkü futbol benim hayatım... Eğer sizi hayal kırıklığına uğrattığım olduysa özür dilerim ama hep profesyonel ve herkese saygılı olmaya çalıştım.



Bu kulüpte edindiğim dostlarıma da özel olarak teşekkür ederim. Tüm personel ekibi, tercümanlar, masörler, aşçılar, malzemeciler, temizlik ekibi, sahalar ile ilgilenen ekip, fizyoterapistler, kapı görevlileri ve ailemle hep yakından ilgilenen Dr. Gökhan. Benim sporcu ve insan olarak gelişmeme yardımcı olduğunuz için teşekkürler. Buradan mutlu bir kalple ayrılıyorum. Çünkü hep yanımda taşıyacağım dostluklar edindim. En kısa sürede hepinizi tekrar görmeyi diliyorum. Birlikte geçirdiğimiz anları hep yanımda taşıyacağım. Profesyonel ve özel hayatınız için en iyisini dilerim, çünkü hak ediyorsunuz. Sporculara ve teknik ekibe mutluluk ve başarı dolu bir sezon dilerim. Geçen sezonda olduğu gibi yeni sezonda yeni maceralara karşı daha birlikte ve daha hazır olacaksınız ve kulübe gelen yeni sporcuların Bursaspor'un şampiyon formasını giymenin sorumluluğunun boyutunu anlamasını sağlayacaksınız. Çünkü bu şehir şampiyon bir takımı hak ediyor!



Bu mesajı taraftarlara seslenerek bitirmek isterim... Çünkü bu kulübün en büyük sahibi sizlersiniz.

Bursaspor'a gelme davetini kabul etmemin sebebi siz taraftarlardınız. Ne kadar tutkulu olduğunuzu biliyordum ama buraya gelen bunun tutkudan fazlası olduğunu anlayabilir. Sizin aşkınız ve hayatınız Bursaspor. Bu kulüp sizin sayenizde büyük ve güzel bir tarihe sahip. Her maç parıltınız ve desteğiniz inanılmaz."