Hazırlık maçı: Bursaspor: 2 - Ümraniyespor: 1 – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Hazırlık maçı: : 2 - : 1

    Hazırlık maçı: Bursaspor: 2 - Ümraniyespor: 1

    Spor ekiplerinden , hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden 'u 2-1 mağlup etti.

    Yeni sezon 'da sürdüren yeşil-beyazlı ekip, aynı yerde kamp yapan ile Zafer Stadı'nda karşılaştı.

    'un gollerini Kubilay Kanatsızkuş ve penaltıdan Yusuf Erdoğan atarken, Ümraniyespor'un golünü Fuat Bavuk kaydetti.

    1. 25.7.2018 01:08
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