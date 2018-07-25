Hazırlık maçı: Bursaspor: 2 - Ümraniyespor: 1
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren yeşil-beyazlı ekip, aynı yerde kamp yapan Ümraniyespor ile Zafer Stadı'nda karşılaştı.
Bursaspor'un gollerini Kubilay Kanatsızkuş ve penaltıdan Yusuf Erdoğan atarken, Ümraniyespor'un golünü Fuat Bavuk kaydetti.
- 25.7.2018 01:08
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
Hazırlık maçı: Bursaspor: 2 - Ümraniyespor: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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