Bursaspor'un gündemindeki Waris ile 3 kulüp daha ilgileniyor
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'un gündemindeki Waris ile 3 kulüp daha ilgileniyor

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'un gündemindeki Waris ile 3 kulüp daha ilgileniyor

    'UN listesindeki Ganalı futbolcu , 3 kulübün daha merceği altında. St-Etienne, ve  kulüpleri de futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ancak Fransız basını ise Waris'in St-Etienne'e kiralık olarak gideceğini yazdı.

    forvet arayışlarını sürdürürken, bir dönem 'da da forma giyen Ganalı oyuncu 'i gündemine aldı. Oyuncunun menajeriyle de görüşmeler devam ederken, 26 yaşındaki oyuncuyu 'un dışında 3 kulübün daha istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Portekiz'in Porto Kulübü'nde tamamlayan ancak 2022 yılına dek sözleşmesinin bulunmasına karşın takımdan ayrılması beklenen Waris ile 'dan St-Etienne, 'dan ve 'den de Konyaspor ilgileniyor.


    Özellikle Fransız basınında ortaya atılan iddialar ise Waris'in yeni takımının St-Etienne olacağı yönünde. Waris için birçok kulübün girişiminde bulunduğu ancak bunların arasında en iyi teklifi St-Etienne'in sunduğu belirtilirken, 2.5 milyon Euro'luk bonservis değerini çok bulan Fransız kulübünün, Ganalı oyuncuyu bu sezon satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı ifade ediliyor. da tecrübeli forveti kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.
    Porto'da teknik direktör Sergio Conceicao'nun yeni sezonun kadro planlamasında düşünmediği Waris'in kulüpten ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

    1. 25.7.2018 11:20
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