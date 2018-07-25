Bursaspor forvet arayışlarını sürdürürken, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Ganalı oyuncu Majeed Waris'i gündemine aldı. Oyuncunun menajeriyle de görüşmeler devam ederken, 26 yaşındaki oyuncuyu Bursaspor'un dışında 3 kulübün daha istediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Portekiz'in Porto Kulübü'nde tamamlayan ancak 2022 yılına dek sözleşmesinin bulunmasına karşın takımdan ayrılması beklenen Waris ile Fransa'dan St-Etienne, İspanya'dan Sporting Gijon ve Türkiye'den de Konyaspor ilgileniyor.



Özellikle Fransız basınında ortaya atılan iddialar ise Waris'in yeni takımının St-Etienne olacağı yönünde. Waris için birçok kulübün transfer girişiminde bulunduğu ancak bunların arasında en iyi teklifi St-Etienne'in sunduğu belirtilirken, 2.5 milyon Euro'luk bonservis değerini çok bulan Fransız kulübünün, Ganalı oyuncuyu bu sezon satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı ifade ediliyor. Bursaspor da tecrübeli forveti kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Porto'da teknik direktör Sergio Conceicao'nun yeni sezonun kadro planlamasında düşünmediği Waris'in kulüpten ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.