Bursaspor'un efsaneleri bir arada
Bursaspor'da efsaneler arasında gösterilen Pablo Martin Batalla, Fernando Beluschi ve Renato Civelli bir araya gelirken, bu durum yeşil beyazlı taraftarı heyecanlandırdı.
Bursaspor'da bir dönem birlikte oynayan ve taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli oyuncular Pablo Martin Batalla, Fernando Belluschi ve Renato Civelli bir araya geldi. Yeşil-beyazlı kulübe geçtiğimiz sezonun sonunda veda ederek ülkesine dönen Batalla, sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafı paylaşırken altına da 'Arkadaşlar' notunu düştü. Batalla'nın bu paylaşımına Bursasporlu taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.
2013-14 sezonunda bir süre 3 oyuncu da birlikte top koşturdu. Pablo Martin Batalla 7.5 sezon, Fernando Bellushi 3 sezon ve Renato Civelli ise 2 sezon Bursaspor formasını terletti. 3 oyuncu da futbol yaşantısına kendi ülkelerinde devam ediyor.
- 25.7.2018 11:59
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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