Bursaspor'un efsaneleri bir arada – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'un efsaneleri bir arada

    Bursaspor'un efsaneleri bir arada

    'da efsaneler arasında gösterilen , Beluschi ve bir araya gelirken, bu durum yeşil beyazlı taraftarı heyecanlandırdı.

    'da bir dönem birlikte oynayan ve taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli oyuncular , Belluschi ve bir araya geldi. Yeşil-beyazlı kulübe geçtiğimiz sezonun sonunda veda ederek ülkesine dönen Batalla, sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafı paylaşırken altına da 'Arkadaşlar' notunu düştü. Batalla'nın bu paylaşımına Bursasporlu taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

    2013-14 sezonunda bir süre 3 oyuncu da birlikte top koşturdu. Pablo Martin Batalla 7.5 sezon, Fernando Bellushi 3 sezon ve Renato Civelli ise 2 sezon Bursaspor formasını terletti. 3 oyuncu da futbol yaşantısına kendi ülkelerinde devam ediyor.

    1. 25.7.2018 11:59
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