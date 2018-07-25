Bursaspor'da bir dönem birlikte oynayan ve taraftarın gönlünde taht kuran Arjantinli oyuncular Pablo Martin Batalla, Fernando Belluschi ve Renato Civelli bir araya geldi. Yeşil-beyazlı kulübe geçtiğimiz sezonun sonunda veda ederek ülkesine dönen Batalla, sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafı paylaşırken altına da 'Arkadaşlar' notunu düştü. Batalla'nın bu paylaşımına Bursasporlu taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.



2013-14 sezonunda bir süre 3 oyuncu da birlikte top koşturdu. Pablo Martin Batalla 7.5 sezon, Fernando Bellushi 3 sezon ve Renato Civelli ise 2 sezon Bursaspor formasını terletti. 3 oyuncu da futbol yaşantısına kendi ülkelerinde devam ediyor.



