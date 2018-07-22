Bursaspor'da yaprak dökümü – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'da yaprak dökümü

    Bursaspor'da yaprak dökümü

    'da kadroda düşünülmeyen oyunculardan Delarge, 'ın Karabağ takımıyla anlaşırken, ise Atiker yolunda. Yönetim, ve  ile yollarını ayırmak için de görüşmelerini sürdürüyor.

    'da 7 oyuncu satış listesine konulmuş ve kampına dahil edilmemişti. Yeşil beyazlı kulüp bu oyuncular için görüşmelerini sürdürürken, beklenen ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Geçtiğimiz sezonun başında 'a gelen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Dzon Delarge ile yollar ayrıldı. 28 yaşındaki oyuncu 200 bin Dolar'lık bonservis bedeli karşılığında 'ın Karabağ Kulübü ile anlaştı. Yeşil beyazlı kulüpte geçen sezonu 30 maçta 5 gol ve 3 asist ile tamamlayan Delarge, performansından daha çok özel hayatı ile gündeme geliyordu.

    JIRES KONYASPOR'A DOĞRU
    Yeşil beyazlı kulübün kadro planlamasında kendisine yer vermediği ise yolunda. Konya temsilcisinde özellikle teknik direktör 'ın Kembo'yu kadrosunda görmek için ısrar ettiği ve yönetimin de oyuncu ile temasa geçtiği öğrenildi. Geçen sezonun başında Bursaspor'a katılan ve yeni sezonda tarafından kadroda düşünülmeyen Kembo'nun bir miktar bonservis bedeli karşılığında 'a transfer olması bekleniyor.

    SERCAN GEREKİRSE BONSERVİSİYLE VERİLECEK
    Bursaspor'da kadroda düşünülmeyen isimlerden ve için de görüşmeler devam ediyor. ile yollarını kesin olarak ayırmayı planlayan yönetim, sözleşmesi 2019'da sona erecek olan tecrübeli oyuncuyu gerekirse bonservisiyle birlikte bir başka kulübe verecek. ile de yollarını ayıracak olan Hollandalı oyuncunun menajerinin Bursa'ya gelmesini bekliyor. Joshua John'un ayrılığa sıcak bakmaması ise sorun yaratıyor.

    1. 22.7.2018 11:37
    2. Güncelleme: 22.7.2018 11:39
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