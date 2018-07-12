Aybaba’nın gözden çıkardığı isimlere talip yok – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Aybaba’nın gözden çıkardığı isimlere talip yok

    Aybaba’nın gözden çıkardığı isimlere talip yok

    ’da ’nın gözden çıkardığı 6 isim için de şu ana kadar yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalan olmadı.

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar Atanasov, Badji ve 'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekipte, kadroda düşünülmeyen isimler için de teklif bekleniyor. 'nın göreve gelmesinin ardından kadroda yer vermeyeceğini açıkladığı Dzon Delarge, Jires Kembo, Boban Jovic, Tomas Necid, ve Vieux Sane, kampına dahil edilmemişti. Bu isimler için teklif bekleyen Bursasporlu idareciler, mali yükü de azaltmak adına 6 ismi de bir an önce elden çıkarmak istiyor.
    1. 12.7.2018 11:32
    2. Güncelleme: 12.7.2018 11:32
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