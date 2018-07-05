Bursaspor, Aytaç Kara ile anlaşmaya vardı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı yöneticiler, önceki gün Trabzonspor ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın transferi için menajeri ile Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bir araya geldi.
Yapılan görüşmeler sonucunda Aytaç Kara'nın transferi için 2 artı 1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.
Oyuncunun birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni takımının Afyonkarahisar kampına katılacağı kaydedildi.
- 5.7.2018 23:08
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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