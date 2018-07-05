Bursaspor, Aytaç Kara ile anlaşmaya vardı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , ile anlaşmaya vardı

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, <a href="/index/aytac-kara?id=600e3bfa-12e5-4cc5-9116-dfa75dc1f47a" class="" rel="tag">Aytaç Kara</a> ile anlaşmaya vardı

    ekiplerinden 'un, orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı yöneticiler, önceki gün ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen orta saha oyuncusu 'nın transferi için menajeri ile Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bir araya geldi.

    Yapılan görüşmeler sonucunda 'nın transferi için 2 artı 1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

    Oyuncunun birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalayarak yeni takımının kampına katılacağı kaydedildi.

    1. 5.7.2018 23:08
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