Jimmy Briand transferinde Bursaspor'a rakip çıktı – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
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    transferinde 'a rakip çıktı

    <a href="/index/jimmy-briand?id=206111ad-8b79-48dc-93c4-63242dde6411" class="" rel="tag">Jimmy Briand</a> transferinde <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'a rakip çıktı

    , için temaslarının sürdürürken MLS ekiplerinden de tecrübeli forveti kadrosuna katmak istiyor

    , hücum hattına takviye yapabilmek için çalışmalarını sürdürürken özellikle isminde yoğunlaştı. 'nın Guingamp Kulübü'nde forma giyen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için yeşil beyazlı yönetim, hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Fransız kulübünü oyuncunun bonservisi için ikna etmeye çalışan 'a ise bu transferde rakip çıktı.

    Fransız basınında çıkan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki MLS ekiplerinden de deneyimli golcü için girişimlere başladı. Özellikle 'in Fransız teknik direktörü Remi Garde'nin 'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi. Guingamp ise için bonservis bedelini 2.5 milyon Euro olarak belirlerken oyuncunun ilerleyen yaşı ve sözleşmesinin seneye sona erecek olması nedeniyle indirime gidebileceği de gelen bilgiler arasında.

    Yeşil beyazlı yönetimin ise Jimmy Briand'ı kadrosuna dahil etmek büyük çaba harcadığı ve bu hafta içerisinde transferi netleştirmek istediği öğrenildi.

    1. 25.6.2018 13:17
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