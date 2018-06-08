Bursaspor’da Badji hazırlığı – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    ’da hazırlığı

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da <a href="/index/badji?id=ab5d9679-627f-4307-80ca-2d584f2d99e1" class="" rel="tag">Badji</a> hazırlığı
    yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. için girişimlerini sürdürüyor. Bonservisi Anderlecht'te bulunan ve geçen sezon 'de kiralık forma giyen Senegalli ön liberonun menajerini 'ya davet eden yönetim, birkaç güne imzayı attırmayı planlıyor.
    1. 8.6.2018
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