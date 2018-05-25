Bursaspor taraftarı istikrardan yana
Bursaspor Başkanı Ali Ay, İnegöl Bursasporlu Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği iftarda yeşil beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Başkan Ay, destek gördüğü için tekrar aday olduğunu ifade ederek, “Ilgaz Çınar ile birlikte profesyonelleşmenin adımlarını attık.” dedi.
İftar sonrası açıklama yapan Ali Ay, "Başkanımıza ve İnegöllü dostlarımıza teşekkür ediyorum. 28 aylık bir süreç geçirdik. Öz eleştiri yapan, hatalarını gören bir insanım ama artık tecrübelendik. Profesyonelleşecek daha da kucaklayıcı olacağız. Hatalarımızın farkındayız düzeltecek sizlere daha güzel bir Bursaspor izleteceğiz." ifadelerini kullandı.
"DESTEK GÖRMESEM ADAY OLMAZDIM"
İnegölspor'a destek vereceklerini, onlar için de mücadele edeceklerini belirten Ali Ay, "İnegöl bizim kardeş kulübümüz onu da bir üst lige taşımak için mücadelelerine her türlü desteği vereceğiz." dedi. Yeniden aday olması hakkında sorulan soruya Başkan Ali Ay, "Destek görmesem yeniden aday olmazdım. Taraftarımız da güvenden ve istikrardan yana. Güzel projelerimiz var ve biz havuza atladık, yüzdük yüzük kıyıya geldik. Karşıya ulaşmamıza az kaldı." diyerek İnegöl'deki Bursasporlu taraftarların desteğini almak istediklerini belirtti.
İkinci durak Zaferspor Tesisleri
Gecenin ikinci durağında Zaferspor Sosyal Tesislerini ziyaret eden Başkan Ali Ay'ı büyük bir kalabalık karşıladı. Zaferspor Başkanı Şaban Sönmez, kulüp yöneticileri ve Bursasporlu taraftarlar yeni dönemde kulübün istikrarlı bir yönetime kavuşması gerektiğini söylediler. Bir taraftarın 'Koskoca iş adamlarının VIP Tribünü'nde bedava biletle maç izlemesi asgari ücretle çalışıp kombinesini alan bir taraftar olarak kanıma dokunuyor' demesinin ardından Başkan Ay, "Stadyumda boşta olan onlarca loca var. Birleşip loca alsınlar ve birlikte izlesinler. Maalesef geçmişten gelen bir bedava zihniyeti var. Bizler Bursaspor'a destek olan, katkı sağlayan iş adamlarımızın çoğalması için kapı kapı geziyorduk. Yeni dönemde daha fazla gezeceğiz. Bir tane Bursaspor var. Herkesi maddi gücü yettiğince Bursaspor'a yardım etmeye davet ediyorum." dedi.
Başkan Ali Ay'ın yeni sezonda futbolu yönetmesi için kuracağı profesyonel ekibin içerisinde yer alan Ilgaz Çınar da geceye katıldı. Taraftarlar Çınar'la bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler.
- 25.5.2018 12:05
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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