Bursasporlu futbolcular antrenmana çıkmıyor
Bursasporlu futbolcular, maddi sorunları sebep göstererek Fenerbahçe maçı öncesi sabah antrenmanına henüz çıkmadı.
Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında sabah 10.00'da Özlüce Tesisleri'nde antrenmanının olduğu açıklanmıştı. Ancak dün idmana 40 dakika geç çıkan oyuncular, bugün de henüz sahaya çıkmadı. Yeşil-beyazlı oyuncuların maddi sorunları sebep gösterdiği belirtilirken, Bursaspor Kulübü'nün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
- 3.5.2018 10:49
- Güncelleme: 3.5.2018 12:02
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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