Bursasporlu futbolcular antrenmana çıkmıyor

Yeşil-beyazlı takımın Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında sabah 10.00'da Özlüce Tesisleri'nde antrenmanının olduğu açıklanmıştı. Ancak dün idmana 40 dakika geç çıkan oyuncular, bugün de henüz sahaya çıkmadı. Yeşil-beyazlı oyuncuların maddi sorunları sebep gösterdiği belirtilirken, Bursaspor Kulübü'nün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.