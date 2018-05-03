Bursasporlu futbolcular antrenmana çıkmıyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bursasporlu futbolcular antrenmana çıkmıyor

    Bursasporlu futbolcular antrenmana çıkmıyor

    Bursasporlu futbolcular, maddi sorunları sebep göstererek maçı öncesi sabah antrenmanına henüz çıkmadı.

    Yeşil-beyazlı takımın maçı hazırlıkları kapsamında sabah 10.00'da 'nde antrenmanının olduğu açıklanmıştı. Ancak dün idmana 40 dakika geç çıkan oyuncular, bugün de henüz sahaya çıkmadı. Yeşil-beyazlı oyuncuların maddi sorunları sebep gösterdiği belirtilirken, Kulübü'nün konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

    1. 3.5.2018 10:49
    2. Güncelleme: 3.5.2018 12:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursasporlu futbolcular antrenmana çıkmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN