Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    'de 32. haftanın perdesi açılıyor

    Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın perdesi açılıyor

    'in 32. haftası yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Demir karşılaşmasıyla başlayacak.

    İki ekip arasında 3. Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlangıç saati 20.00.

    yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Medipol Başakşehir-Demir (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    5 Mayıs Cumartesi:

    16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları)

    6 Mayıs Pazar:

    16.00 -Bursaspor (Ülker)

    16.00 -Kayserispor (Vodafone Park)

    16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor ( 19 Mayıs)

    19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)

    7 Mayıs Pazartesi:

    20.00 Göztepe-Evkur (Bornova)

    Not: Türkiye Futbol Federasyonu, yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu.

    Beşiktaş Kulübü, kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmama kararı almıştı.

    1. 3.5.2018 09:56
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