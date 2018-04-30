Bursaspor’da 3 sakat, iki şüpheli – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’da 3 sakat, iki şüpheli

    Bursaspor’da 3 sakat, iki şüpheli
    Sahasında Konya'yla final gibi bir maça çıkacak olan 'da sakatlıkları süren John, Alper Ademoğlu ve forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan İngiliz orta saha Bostock ise kadroda yer alacak. Sakatlığı bulunan Brezilyalı stoper Titi'nin durumu da maç saati netleşecek.
    1. 30.4.2018
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