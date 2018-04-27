Bursaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, daha sonra 5'e 2 pas ve taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sol kalça adalesinde sertleşme olan Titi, antrenmana katılmayarak tedbir amaçlı dinlendirildi.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.