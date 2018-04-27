Bursaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, daha sonra 5'e 2 pas ve taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sol kalça adalesinde sertleşme olan Titi, antrenmana katılmayarak tedbir amaçlı dinlendirildi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 27.4.2018 14:44
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