Bursaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'da Konyaspor maçı hazırlıkları

    Bursaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

    'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü sahasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, daha sonra 5'e 2 pas ve taktik çalışma ile sona erdi.

    Yeşil-beyazlılarda sol kalça adalesinde sertleşme olan Titi, antrenmana katılmayarak tedbir amaçlı dinlendirildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 27.4.2018 14:44
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