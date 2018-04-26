John Bostock'un durumu maç günü netleşecek – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'un durumu maç günü netleşecek

    John Bostock'un durumu maç günü netleşecek

    ?, maçının hazırlıklarına devam ederken gözler 'a çevrildi. Tecrübeli oyuncunun bu maçta oynayıp oynayamayacağı maç günü netleşecek. Öte yandan da ameliyat olacak.

    'de 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 20.00'e sahasında 'u ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan jokerli kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra yeşil beyazlılar, 3 gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı. Oyuncuların neşesi ise dikkat çekti.

    ?BOSTOCK MAÇ GÜNÜ NETLEŞECEK
    Bursaspor'da sakatlığı nedeniyle yeşil beyazlıların son 3 maçında yer alamayan , bir süre de takımdan ayrı kalırken bugünkü idmanla birlikte takımla yeniden çalışmalara başladı. Ancak tecrübeli oyuncunun Atiker Konyaspor ile oynanacak olan maça hazır olup olmayacağının yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi. Teknik ve sağlık ekibin kararı doğrultusunda Bostock'un kadroda yer alıp alamayacağı belli olacak.

    ?JOHN AMELİYAT OLACAK
    Bursaspor'un bu sezon beklediği verimi alamadığı oyunculardan biri olan 'un da ameliyat olacağı öğrenildi. Kasığındaki sakatlık nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan ayrı kalan Hollandalı oyuncunun, sezonu kapatması öngörülüyor. Bu sezon ligdeki 8 maçta yalnızca 316 dakika süre alan 29 yaşındaki oyuncu, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 38 maçta 1 gol atıp 4 asist kaydetti.

    ?Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 26.4.2018 14:23
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