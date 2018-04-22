Bursaspor'da Moussa Sow gollerine döndü – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    'da gollerine döndü

    Bursaspor'da Moussa Sow gollerine döndü

    , son 2 maçında gol sorunu çekmezken da, uzun bir aranın ardından gollerine geri döndü. Batalla'nın da 15 maç sonra gol sevinci yaşaması, camiaya umut aşıladı.

    Spor Toto 'de , deplasmanda 'u 4-1'lik skorla geçerek 3 haftalık mağlubiyet serisine son verdi. Yeşil beyazlıların aynı zamanda deplasmandaki 7 maçlık aranın ardından kazanması da camiada sevinç yaratırken, da golleriyle geri döndü.

    Devre arasında kiralık olarak takıma katılan Senegalli yıldız, önceki hafta karşısında takımının tek golünü kaydederken, Kardemir Karabükspor karşısında da penaltıyı kazandırıp rakip fileleri havalandırarak Bursaspor'da üst üste iki hafta gol sevinci yaşadı. Sow, böylelikle Süper Lig'de forma giydiği 19 maç aradan sonra ilk kez üst üste iki hafta rakip fileleri sarstı.

    SON 2 MAÇTA 5 GOL
    Takımın bir diğer golcü oyuncusu Bogdan Stancu da, penaltıdan attığı golle Kardemir Karabükspor maçının sonucunu belirlerken, Teknik direktör 'in beğenilen oyun formatı ise camiaya umut aşıladı. Genç teknik adam göreve geldiği andan itibaren Göztepe ve Kardemir Karabükspor maçlarında çift forvetle karşılaşmalara çıkarken, yeşil beyazlılar son 2 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Bu mücadeleler öncesinde ise Bursaspor, son 9 lig maçında yalnızca 5 gol kaydedebilmişti.

    BATALLA 15 MAÇ SONRA...
    Yeşil beyazlıların Kardemir Karabükspor karşısında ilk golünü kaydeden da, ligde uzun bir aradan sonra yeniden golle tanıştı. Ligin 10'uncu haftasındaki maçındaki golünün ardından, çıktığı 15 lig maçında rakip fileleri sarsamayan Arjantinli yıldız, suskunluğunu temsilcisi karşısında bozdu. Batalla, attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı.

    1. 22.4.2018 13:00
    2. Güncelleme: 22.4.2018 13:06
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