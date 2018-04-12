Bursa’da yüzler gülüyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Bursa’da yüzler gülüyor

    Bursa’da yüzler gülüyor

    ’le yolları ayıran Timsah’ta ’in gelişiyle futbolcuların neşesi dikkat çekti

    Geçen yıl tattığı ligden düşme korkusunu bu sezon bitime 6 hafta kala tekrar yaşamaya başlayan 'da, Paul 'le yolların ayrılmasının ardından takıma tekrar bahar havası geldi. maçı hazırlıklarını sürd üren yeşil-beyazlılarda geçen yılın kurtarıcısı 'in gelişiyle birlikte antrenmanda futbolcuların neşesi dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda yeşil-beyazlı oyuncuların özellikle oynadıkları el topundaki neşeli anları 'Le Guen'den sonra takıma bahar havası geldi' yorumlarını beraberinde getirdi. ÖNCEKİ günkü antrenmana katılmayan ve kondisyon salonunda özel kuvvet çalışması gerçekleştiren dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sow'un yanı sıra kaburgasına aldığı darbe sonrası önceki günkü idmanda düz koşu yapan Titi de takımla birlikte çalıştı. Her iki oyuncunun da Göztepe'ye karşı hazır olacağı öğrenildi. Sakatlığı bulunan John'un ise tedavisine devam edilirken, John Bostock ve Badu takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

    EN GENCi MUSTAFA ER
    Bursaspor'da Le Guen'in yerine göreve getirilen yeni teknik direktör Mustafa Er, 'in "en genç teknik adamı" unvanını elde etti. 1980 doğumlu Er, 18 takımın teknik patronları içinde en genç hoca oldu. 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, Göztepe'nin 42 yaşındaki hocası 'nın "ligin en genç teknik adamı" unvanını elinden aldı.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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