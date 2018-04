Bursa’da yüzler gülüyor

Geçen yıl tattığı ligden düşme korkusunu bu sezon bitime 6 hafta kala tekrar yaşamaya başlayan Bursaspor 'da, Paul Le Guen 'le yolların ayrılmasının ardından takıma tekrar bahar havası geldi. Göztepe maçı hazırlıklarını sürd üren yeşil-beyazlılarda geçen yılın kurtarıcısı Mustafa Er 'in gelişiyle birlikte antrenmanda futbolcuların neşesi dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda yeşil-beyazlı oyuncuların özellikle oynadıkları el topundaki neşeli anları 'Le Guen'den sonra takıma bahar havası geldi' yorumlarını beraberinde getirdi. ÖNCEKİ günkü antrenmana katılmayan ve kondisyon salonunda özel kuvvet çalışması gerçekleştiren Moussa Sow dün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sow'un yanı sıra kaburgasına aldığı darbe sonrası önceki günkü idmanda düz koşu yapan Titi de takımla birlikte çalıştı. Her iki oyuncunun da Göztepe'ye karşı hazır olacağı öğrenildi. Sakatlığı bulunan John'un ise tedavisine devam edilirken, John Bostock ve Badu takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.Bursaspor'da Le Guen'in yerine göreve getirilen yeni teknik direktör Mustafa Er, Süper Lig 'in "en genç teknik adamı" unvanını elde etti. 1980 doğumlu Er, 18 takımın teknik patronları içinde en genç hoca oldu. 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, Göztepe'nin 42 yaşındaki hocası Tamer Tuna 'nın "ligin en genç teknik adamı" unvanını elinden aldı.