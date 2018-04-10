Le Guen kulüpten ayrıldı
Bursaspor’un tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği Fransız çalıştırıcı Le Guen, tesislerden ayrıldı.
Bu gelişmenin ardından saat 14.45 sıralarında Le Guen ve yabancı yardımcıları kulüp tesislerinden ayrıldı. Basın mensuplarının ön kapıda görüntü almak için beklediği deneyimli çalıştırıcı ve ekibi, tesislerin arka kapısından çıktı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:28
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 6
Yorum
Whisperer Sami Yen'e gelmeyecek ki zaten, TT stadına gelecek ;)
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Terimli Galatasaray, Tudor döneminin gerisinde kaldı
Toplam 1
Yorum
salih Galatasaray'ın en büyük hendikabı kendisi. Diğer külüpler rakibi değil. Maalesef deplasman korkusu ve bu nedenle özgüven eksikli var.
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Yine de başlamam!
Toplam 2
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alik ilk 11 yada yedek oynamasını hocası bilir. onun taktiği.planı vardır.
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