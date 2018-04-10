Le Guen kulüpten ayrıldı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    kulüpten ayrıldı

    <a href="/index/le-guen?id=c9417fdd-4e12-4d01-ace4-4a2f9cbaea03" class="" rel="tag">Le Guen</a> kulüpten ayrıldı

    ’un tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği Fransız çalıştırıcı , tesislerden ayrıldı.

    Yeşil-beyazlı kulüpte son haftalarda alınan kötü sonuçların faturası Teknik Direktör 'e kesildi. Dün 'nde yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen 'den, sözleşmesinde yer alan 1 milyon Euro'luk tazminatında fedakarlık yapması istendi. Ancak deneyimli teknik adam yeşil-beyazlı idarecilerin bu isteğine olumsuz yanıt verdi. Bugün öğle saatlerinde yeniden yöneticiler ile görüşen Le Guen, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yapılan bütün tekliflere yine olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Kulübü, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti.

    Bu gelişmenin ardından saat 14.45 sıralarında Le Guen ve yabancı yardımcıları kulüp tesislerinden ayrıldı. Basın mensuplarının ön kapıda görüntü almak için beklediği deneyimli çalıştırıcı ve ekibi, tesislerin arka kapısından çıktı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:28
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