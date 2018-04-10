Paul Le Guen lafının arkasında durmadı
Ligde kötü günler geçiren Bursaspor, teknik direktör Paul Le Guen'le yollarını ayırdı. Resmi siteden de duyurulan ayrılık açıklamasında ise bir ayrıntı dikkat çekti!
TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLDİ
Yeşil-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada "Sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yaptığımız bütün tekliflere olumsuz cevap verilmiştir.
Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan "tek taraflı fesih" e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir" denildi.
"GİT DERLERSE GİDERİM" DEMİŞTİ
Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Fransız teknik adam Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada "Git derlerse giderim" demiş ve talep gelmesi halinde istifa edebileceğinin sinyalini vermişti. Sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine yanaşmayan tecrübeli teknik adamın bu davranışı ise şaşkınlık yarattı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:03
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Yine de başlamam!
Toplam 2
Yorum
alik ilk 11 yada yedek oynamasını hocası bilir. onun taktiği.planı vardır.
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Gol patlaması
Toplam 2
Yorum
aslan beşiktaş ve akhisar maçlarında fb defansif oynadı gel at dedi golleri yedi.gitti 6 puan atak oynasaydı 6 puanı daha olacaktı.fiyasko
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Cevad Prekazi'den Belhanda'ya ağır eleştiri!
Toplam 1
Yorum
N0_Name Ben de Emre'yi severim fakat Emre de çok çalışmadı Gs'de oynamak için yoksa şimdi bu takımda Belhanda'nın yerine oynayabilirdi.
Paul Le Guen lafının arkasında durmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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