Paul Le Guen lafının arkasında durmadı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    lafının arkasında durmadı

    Paul Le Guen lafının arkasında durmadı

    Ligde kötü günler geçiren , teknik direktör 'le yollarını ayırdı. Resmi siteden de duyurulan ayrılık açıklamasında ise bir ayrıntı dikkat çekti!

    TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLDİ
    Yeşil-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada "Sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yaptığımız bütün tekliflere olumsuz cevap verilmiştir.
    Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan "tek taraflı fesih" e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir"     denildi.

    "GİT DERLERSE GİDERİM" DEMİŞTİ
    Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Fransız teknik adam Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada "Git derlerse giderim" demiş ve talep gelmesi halinde istifa edebileceğinin sinyalini vermişti. Sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine yanaşmayan tecrübeli teknik adamın bu davranışı ise şaşkınlık yarattı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:03
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