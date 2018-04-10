Paul Le Guen lafının arkasında durmadı

TEK TARAFLI OLARAK FESHEDİLDİ

Yeşil-beyazlı ekibin yaptığı açıklamada "Sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yaptığımız bütün tekliflere olumsuz cevap verilmiştir.

Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan "tek taraflı fesih" e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir" denildi.

"GİT DERLERSE GİDERİM" DEMİŞTİ

Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Fransız teknik adam Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada "Git derlerse giderim" demiş ve talep gelmesi halinde istifa edebileceğinin sinyalini vermişti. Sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine yanaşmayan tecrübeli teknik adamın bu davranışı ise şaşkınlık yarattı.



