Busaspor'da Paul Le Guen ile yollar ayrıldı
Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen ile yollar tek taraflı olarak feshedildi.
Bursaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Teknik direktör ile yolların ayrıldığı Bursaspor Kulübü tarafından resmen duyuruldu. Yeşil beyazlı kulüp açıklamasında, "Teknik Direktör Paul Le Guen ile dün akşam başlayan ve bugün de devam eden görüşmelerde, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yaptığımız bütün tekliflere olumsuz cevap verilmiştir. Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan "tek taraflı fesih" e ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verdi.
Sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk tazminat maddesi bulunan Le Guen, yönetimin tekliflerine olumlu yanıt vermeyince, yeşil beyazlı yönetimin böyle bir karar aldığı öğrenildi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 13:06
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Süper Lig'de süper çekişme
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Yorum
aynen ya başakkşehir olacak yada beşiktaş olacak yazın bunu kenara
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Yenilmez armada!
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Yorum
Futboldan anlayan Ben sezon basinda dedim. Hoca Atiba'nin yerini Medel ve Necip ile doldurursa iyi oluruz. Sonuç ihtiyar Atiba'da inat da inat... Medel stoper
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Fatih Terim, Gençlerbirliği yenilgisinin faturasını 3 isme kesti!
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Yorum
belhn belhanda feguli çok ürkek ve korkak oynuyor.bunun dışında şut çekip gol atması lazım. rodrıgues, belhanda ve feguli den destk alamadı
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