Bursaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Bursaspor, yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı maçta, Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat. Kalkavan'ın yönettiği maçlarda her iki takımda dengeli sonuçlar alırken Bursaspor 16 maçta 20 puan, Kasımpaşa ise 14 maçta 19 puanı hanesine yazdırdı.



BURSASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

İki takım şu ana dek Süper Lig'de 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unda yeşil beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 mücadele berabere bitti geride kalan 4 maçı ise İstanbul temsilcisi kazandı. Bursaspor, Kasımpaşa'ya karşı ligde karşılaştığı ilk 6 maçın tamamından galibiyetle ayrılırken, sezonun ilk yarısında oynanan İstanbul'da oynanan mücadelenin son dakikalarına 2-0 geride giren yeşil-beyazlılar, 89 ve 90'ıncı dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 1 puan ile ayrılmıştı.



BURSA'DA GEÇİT YOK

Bu sezon iç saha maçlarındaki başarılı görüntüsüyle dikkat çeken Bursaspor, evindeki son 2 lig maçından da 1-0'lık skorlar ile galip ayrıldı. Şu ana kadar Kasımpaşa'yı 11 resmi maçta sahasında ağırlayan Bursaspor, bu maçların 9'unda kazanan taraf olurken, yalnızca birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, aynı zamanda Kasımpaşa'yı evindeki son 3 maçta da mağlup etmeyi başardı. Bu maçlarda ise Bursaspor, Kasımpaşa ağlarına 10 gol bıraktı.



BATALLA FORMA GİYEMEYECEK

Yeşil-beyazlılarda bu maçta en büyük eksikliği ile kaptan Pablo Martin Batalla oluyor. Arjantinli oyuncu, kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara katılamayan John Bostock'un da oynaması beklenmiyor. Teknik Direktör Le Guen'in bu 2 oyuncunun yokluğunda Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'e şans vereceği öğrenildi. Ayrıca Jires Kembo da sarı kart sınırında bulunuyor. İstanbul ekibinde ise sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor.



GOL YOLLARINA DİKKAT

Bursaspor, zorlu randevu öncesinde özellikle gollerini ceza sahası içerisine doğru sürüklediği ataklar sonrası bulurken, savunmada ise ceza sahası dışından yediği gollere engel olamıyor. Yeşil-beyazlılar, ligdeki 18 takım içerisinde 10 golle kalesinde en fazla ceza sahası dışından gol gören ekip konumunda. Konuk Kasımpaşa ise, ceza sahası dışından attığı 9 golle bu alanda ligin en iyisi. İstanbul ekibi ayrıca, savunmada duran toplarda sorun yaşarken 11 golle kalesinde en fazla kafa golü gören takım oldu. Ancak Bursaspor,yalnızca 2 kez kafa golüne imza atarken, yarınki maçta duran topların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.



GÖZLER GOLCÜLERDE

Öte yandan gözler her iki takımın golcü isimlerine çevrilecek. Bursaspor'da attığı gollerle, iç sahadaki son 2 maçta kazanılan 6 puanı takımına getiren Bogdan Stancu, yeşil beyazlı ekibin en büyük gol silahı olacak. Şu ana dek ligde 7 golü bulunan Stancu'yu 5'er golle Aziz Behich ve Dzon Delarge takip ediyor. Kasımpaşa'da ise Trezeguet'nin 7 golü bulunurken, Samuel Eduok 7 ve Mbaye Diagne de 6 gol kaydetti.