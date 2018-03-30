Bursaspor Antalyaspor'a konuk oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Bursaspor, deplasmanda yarın Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan bu zorlu randevu saat 16.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.



EN FARKLI GALİBİYETİNİ ALMIŞTI

İki takım Süper Lig'de şu ana dek 43 kez karşılaştı. Bu maçların 20'sinden galibiyetle ayrılan Bursaspor, rakibine karşı üstünlük sağlarken 12 mücadelede ise Akdeniz temsilcisi kazandı. Geride kalan 11 maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan maçı yeşil beyazlı ekip, 4-0 kazanırken bu sezonki en farklı galibiyetini elde etmişti.



SOW KAFİLEDE YER ALDI

Bursaspor'da bu maç öncesinde tedavisi devam eden Emmanuel Badu, kadroda yer alamayacak. Haftaiçerisinde takımla birlikte antrenmanlara çıkan Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Kubilay Kanatsızkuş ve Ertuğrul Ersoy da sakatlıklarını atlattı. Sakatlığı geçen bir başka oyuncu Moussa Sow ise Antalyaspor maçının kafilesinde yer aldı. Senegalli oyuncu, Le Guen'den şans bulması halinde forma giyebilecek. Antalyaspor'da ise Salih, Zeki ve Danilo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yekta ve Celutska ise kart cezası nedeniyle Bursaspor'a kaşrı oynayamayacak.

İki takım arasında ligde Antalyaspor'un ev sahipliğinde oynanan son 2 maçtan Akdeniz ekibi galibiyetle ayrılırken, bu iki maç öncesindeki üç mücadelede ise kazanan taraf Bursaspor olmuştu. Antalyaspor, bu sezon 7 galibiyetinin 6'sına evinde uzanırken, toplam 28 puanın 21'ine iç saha maçlarında ulaştı. Yeşil beyazlı ekip ise, son 5 deplasman maçında mağlup olurken, dış sahadaki 12 lig randevusunda yalnızca 8 puan toplayabildi.

Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım olan Bursaspor, yalnızca 90 kez çerçevede isabet buldu. Ancak yeşil beyazlılar, Antalyaspor'dan daha az isabetli şut çekmelerine karşın rakibinden 3 gol daha fazla atmayı başardı. Yeşil beyazlıların bu görüntüsünde son haftalarda yakalanan ivme dikkat çekti.