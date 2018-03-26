Bursaspor'da sakatların dönüşü sevinç yarattı – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'da sakatların dönüşü sevinç yarattı

    Bursaspor'da sakatların dönüşü sevinç yarattı

    'da sakatlığı geçen 4 oyuncu takımla birlikte çalışmalara katılırken, 'un da sakatlığı tamamen geçti.

    'de 31 Mart Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan 'da sakat oyuncular takıma döndü.Sakatlıkları bulunan Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Emre Taşdemir ve Kubilay Kanatsızkuş, 'nde akşam yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı büyük ölçüde geçen Ertuğrul Ersoy ise fizyoterapist eşliğinde çalışma gerçekleştirirken, genç oyuncunun da yarın takımla birlikte çalışmalara katılacağı kaydedildi.

    Milli ara nedeniyle Senegal milli takımında bulunan 'dan ise iyi haberler geldi. Tedavisine ülkesinde devam edilen ve milli takım ile birlikte antrenmanlara çıkan Sow'un, perşembe günü Bursa'ya gelmesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Sow'un buna karşın Antalyaspor'a karşı oynanacak olan maçta forma giyme ihtimalinin ise fiziksel yetersizliği sebebiyle düşük olduğu belirtildi.

    Öte yandan Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor'un akşam saatlerindeki çalışmasını Başkan Ali Ay da takip etti. Başkan Ali Ay, kulüp doktorundan sakat oyuncular ile ilgili bilgi de aldı. Teknik direktör Paul Le Guen de antrenman öncesinde oyuncularını sahanın ortasında topladı ve bir konuşma yaptı. Fransız çalıştırıcı, Antalyaspor maçının zorlu geçeceğine işaret ederek, yarın çift idman yapacaklarını ve bundan sonraki süreçte tempoyu artıracaklarını belirtti.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:41
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