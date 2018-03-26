Batalla, genç futbolcularla bir araya geldi – Fotomaç – 26 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Batalla, genç futbolcularla bir araya geldi

    Batalla, genç futbolcularla bir araya geldi

    'un takım kaptanı , yeşil-beyazlıların genç futbolcularıyla bir araya geldi.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 yaş altı takımının Vakıfköy Tesisleri'nde yapılan antrenmanına kaptan da katıldı. 15 yaş altı futbolcularıyla soyunma odasında bir araya gelen Batalla, genç futbolcularla sohbet etti. Altyapı oyuncularının oluşturduğu tünelden alkışlar eşliğinde sahaya çıkan Batalla, antrenmanın ilk 20 dakikasında genç oyuncularla çalıştı.

    Altyapı oyuncularının yoğun ilgi gösterdiği Batalla, antrenman sonunda genç oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Batalla, genç futbolcularla bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN