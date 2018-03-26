Batalla, genç futbolcularla bir araya geldi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 yaş altı takımının Vakıfköy Tesisleri'nde yapılan antrenmanına kaptan Pablo Martin Batalla da katıldı. 15 yaş altı futbolcularıyla soyunma odasında bir araya gelen Batalla, genç futbolcularla sohbet etti. Altyapı oyuncularının oluşturduğu tünelden alkışlar eşliğinde sahaya çıkan Batalla, antrenmanın ilk 20 dakikasında genç oyuncularla çalıştı.

Altyapı oyuncularının yoğun ilgi gösterdiği Batalla, antrenman sonunda genç oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.