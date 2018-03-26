Batalla, genç futbolcularla bir araya geldi
Bursaspor'un takım kaptanı Pablo Martin Batalla, yeşil-beyazlıların genç futbolcularıyla bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 yaş altı takımının Vakıfköy Tesisleri'nde yapılan antrenmanına kaptan Pablo Martin Batalla da katıldı. 15 yaş altı futbolcularıyla soyunma odasında bir araya gelen Batalla, genç futbolcularla sohbet etti. Altyapı oyuncularının oluşturduğu tünelden alkışlar eşliğinde sahaya çıkan Batalla, antrenmanın ilk 20 dakikasında genç oyuncularla çalıştı.
Altyapı oyuncularının yoğun ilgi gösterdiği Batalla, antrenman sonunda genç oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:05
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
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