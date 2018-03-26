"Gençlerin önünde Enes Ünal örneği var"
BURSASPOR'DA 4 genç oyuncu profesyonelliğe adım atıyor. Başkan Ali Ay, "Önümüzde güzel bir Enes Ünal örneği var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah buradan nice Enes’ler yetişir" dedi.
Bursaspor Futbol Akademisi'nde yer alan Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Çağatay Yılmaz kendilerini profesyonel yapan sözleşmeleri imzaladı. U19 Milli takımında olan Ramazan Keskin ise milli takım dönüşü sözleşmesini imzalayacak.
İmza töreninde konuşan ve "Türkiye'de en iyi altyapılardan birine sahibiz" diyen Başkan Ali Ay ise, "Liglerimizde ve milli takımda oynayan oyuncularımız var. Bu sene de 4 futbolcumuzla profesyonel imza atacağız. Kulübümüze ve kendilerine hayırlı olsun. İnşallah başarılı olurlar. İmza atmakla herşey bitmiyor. Sonrası daha önemli. Bursaspor'a katkı vermeleri için çok çalışmaları kazım. Önümüzde güzel bir Enes Ünal örneği var. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah buradan nice Enes'ler yetişir. Burada ailelere de çok iş düşüyor. Biz eğitim veriyoruz ama onlar da gerekli eğitim versinler. Anneler babalar çok işe karışıyorlar hocaları dinlesinler. Hep beraber gayret göstereceğiz. Maalesef geçen sene profesyonel yaptığımız futbolcular kendilerine bakmadıkları için başka takımda oynuyorlar. Genç kardeşlerimize tavsiyem kendilerine iyi baksınlar ve çok çalışsınlar" ifadelerini kullandı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:13
-
Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 1
Yorum
TOR_61 Kamil Ahmet sol bek oynamalı
-
Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 12
Yorum
Yorumcu İkinci Van Persie Vakası olur. Fenerbahçe bu yaşlı futbolcu sevdasından vazgeçmeli. Transfer politikası forma ssatışından maç kazanmaya oda
-
Terim 9.5 numara arıyor
Toplam 6
Yorum
besiktas'in icinden sayin terim bir muller daha bulursan bize de gonder :))))
"Gençlerin önünde Enes Ünal örneği var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.