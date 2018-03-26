Bursa'da 4 isim 100'ler kulübünde

Bu sezon kadro istikrarını yakalamakta zorlanan Bursaspor'da, güncel kadro içerisinde yeşil-beyazlı forma ile 100'ün üzerinde maça çıkmış 4 oyuncu bulunuyor. Bursaspor'un kaptanı Pablo Martin Batalla, kadrodaki en istikrarlı oyuncu olarak dikkat çekerken, toplamda 243 maça çıktı. Bu mücadelelerde 67 gol ve 78 asistiyle birlikte 145 gole katkıda bulunan Arjantinli yıldız, kulüp tarihinin de yaşayan efsanelerinden olarak gösteriliyor. Ancak, sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Batalla'nın, kendi ülkesinde futbol yaşantısına devam etme isteği nedeniyle yolların ayrılması bekleniyor.



SERCAN İKİNCİ SIRADA

Batalla'dan sonra en fazla Bursaspor ile maça çıkan oyuncu ise Sercan Yıldırım oldu. Altyapısından yetiştiği yeşil-beyazlı ekip ile lig şampiyonluğu da yaşayan tecrübeli oyuncu, her ne kadar bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamasa da daha önce Bursaspor formasıyla 175 maça çıktı ve 38 gol, 17 asist ile 55 gole katkı verdi. Sercan ile de bu sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.



HARUN VE AZİZ FORMAYI KAPTI

Bursaspor'un son dönemlerde en dikkat çeken oyuncularından kaleci Harun Tekin ve savunmacı Aziz Behich de 100'ler kulübüne çoktan girdi. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan kaleci Harun Tekin, yeşil-beyazlı formayı 142 maçta terletirken 44 maçı da gol yemeden tamamladı. 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Aziz Behich ise 134 mücadelede Bursaspor formasıyla ter döktü ve 6 gol ile 8 asiste imza attı.



ALTYAPIDAN 7 OYUNCU

Kadroda yeşil-beyazlı formayı altyapıdan çıkarak terleten 7 oyuncu bulunuyor. Bu isimler ise; Sercan Yıldırım'ın dışında Ertuğrul Ersoy (59 maç), Kubilay Kanatsızkuş (51 maç), Furkan Soyalp (27 maç), Muhammed Şengezer (8 maç), uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu Serdar Kurtuluş (6 maç) ve Rüştü Hanlı (4 maç) oldu.