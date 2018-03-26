Agu'ya milli isyan

Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlanan Bursaspor'un iki tecrübeli ismi stoper William Troost-Ekong ve sağ bek Abdullahi Shehu, yeşil-beyazlılara maddi yönden değer katacaklarının sinyallerini veriyor. Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, Polonya ile oynanan hazırlık maçında Ekong ve Shehu'ya ilk 11'de yer verdi. Nijerya'nın tek golle kazandığı maçta Ekong kaptanlık pazubandını koluna taktı. Her iki futbolcu da maçta ortaya koydukları futbolla göz doldurdu. Ucuz maliyetlere transfer edilen Ekong ve Shehu'nun Dünya Kupasında iyi bir performans göstermesi durumunda Avrupa devlerinin Bursaspor'un kapısını aşındırması büyük bir sürpriz olmayacak. Shehu'nun Timsah'la olan sözleşmesinde '3.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de bulunuyor.

AGU'YA MİLLİ İSYAN

Nijerya Milli Takımı'nda John Obi Mikel'in sakatlığı sonrası apar topar milli takım kafilesine davet edilen Bursasporlu Mikel Agu, Nijeryalı futbolseverlerin büyük bir tepkisine yol açtı. Nijerya basını, Agu'nun milli takıma çağrılmasından rahatsız olan taraftarların hoşnutsuzluklarını sosyal medyada yoğun bir şekilde dile getirip, tepki gösterdiklerini öne çıkardı. Yeşil- beyazlılara sezon başında transfer olan 24 yaşındaki genç ön libero, Timsah'ta bu sezon şu ana kadar 20 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.