"Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz"
Bursaspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, lig sonuna kadar daha fazla puan alarak Bursaspor'u hak ettiği yere getireceklerini söyledi.
Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Titi, akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyon olmuş bir takımda beklentilerin yüksek olmasının normal olduğunu ifade eden Titi, "İstenilen sonuçlar gelmeyince de baskı oluyor. Lig sonuna kadar daha fazla puan alıp, Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Bursaspor'un oyuncusuysanız her zaman kazanmak için oynar ve ona göre hazırlanırsınız. Ligde zor bir dönemden geçtik ama iyi döneme gireceğimizi düşünüyorum. Sivasspor gibi zor bir takımı yendik. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Daha önce ligde şampiyon olmuş bir takımın formasını giydiğiniz zaman ve istenilen sonuçları alamadığınız zaman baskı olur. Her zaman bu olur. Yüksek kaliteli bir ekibe sahibiz. Bu da beklentileri yükseltiyor. Ligin sonuna kadar daha fazla puan alacağımıza ve Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyoruz" dedi.
"İÇERDEKİ PERFORMANSIMIZI DEPLASMAN MAÇLARINA DA YANSITMAMIZ LAZIM"
Kendi sahalarında iyi maçlar çıkarttıklarını ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Deplasman performansımızın da gelişmeye ihtiyacı var. Gelişmemiz için elimizden geleni yapıyoruz ve içerideki performansımızı deplasman maçlarına da yansıtmamız lazım. Antalyaspor'la çok önemli maça çıkacağız. Bunun için de gereken hazırlığı yapıp, gerekenleri yapmamız lazım" diye konuştu.
Bursaspor'da kendisini yuvada gibi hissettiğini dile getiren başarılı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"6-7 aydır Bursaspor forması giyiyorum. Arkadaşlarımla sağlıklı bir ilişkim var. Hocamla da öyle. Birçok şampiyonluk yaşamış bir hoca. Ligde böyle bir hocaya sahip olmak önemli."
"BU BİZİM ÇÖZEBİLECEĞİMİZ KONU DEĞİL"
Titi, parasal konularla ilgili sorulan soruya ise, "Bu bizim çözebileceğimiz konu değil. Biz saha içine odaklanıyoruz ve saha içinde yapılması gerekeni yapıyoruz. Onun dışındaki problemler bizim işimiz değil, bizler futbolcularız. Bizi ilgilendirmez" dedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:25
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
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