Bursaspor'da Stancu etkisi – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'da Stancu etkisi

    Bursaspor'da Stancu etkisi

    Sivas  karşısında 'da galibiyet golünü atan , bu sezon kötü giden takımın 7 golle en öne çıkan ismi oldu.

    Sivas karşısında 'da galibiyet golünü atan , bu sezon kötü giden takımın 7 golle en öne çıkan ismi oldu. Rumen santrforun gol attığı 7 maçın 6'sını kazanan Timsah, aynı zamanda gole katkı verdiği 9 karşılaşmada 21 puanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Öte yandan milli takıma çağrılmayan kaleci Harun Tekin de Sivas maçında yaptığı 6 kurtarışla Lucescu'ya mesaj gönderdi.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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