Bursaspor’da Kubilay sevinci – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    ’da Kubilay sevinci

    Bursaspor’da Kubilay sevinci
    Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan 'a müjdeli haber geldi. maçı hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlılarda, ameliyat olan genç golcü Kubilay Kanatsızkuş'un bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi. Antrenmana sakatlıkları devam eden Badu ve ise katılmadı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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