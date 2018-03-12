Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına 4 eksikle başladı. Bugün dinlendirilen Kubilay Kanatsızkuş ve Moussa Sow'un yarın takımla çalışacağı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları başladı. Osmanlıspor maçı sonrası bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde toplanan yeşil beyazlı oyuncular, ısınma koşularıyla başladığı idmana koordinasyon çalışması ile devam etti. Ardından iki farklı gruba ayrılarak minyatür kalelerde pas çalışması gerçekleştiren yeşil beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise yarı alanda çift kale maç yaptı.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım katılmadı. Bu iki ismin yanı sıra ameliyat yerinde ağrıları olan Kubilay Kanatsızkuş ve Moussa Sow da dinlendirildi. Bu iki oyuncu yarın takımla birlikte çalışabilecek. Titi de ısınma koşularının ardından takımdan ayrı çalıştı.
Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:32
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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