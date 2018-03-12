Bursaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

    , maçının hazırlıklarına 4 eksikle başladı. Bugün dinlendirilen ve 'un yarın takımla çalışacağı belirtildi.

    Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında u ağırlayacak olan 'da bu maçın hazırlıkları başladı. Osmanlıspor maçı sonrası bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde 'nde toplanan yeşil beyazlı oyuncular, ısınma koşularıyla başladığı idmana koordinasyon çalışması ile devam etti. Ardından iki farklı gruba ayrılarak minyatür kalelerde pas çalışması gerçekleştiren yeşil beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise yarı alanda çift kale maç yaptı.

    Antrenmana sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu ve katılmadı. Bu iki ismin yanı sıra ameliyat yerinde ağrıları olan ve da dinlendirildi. Bu iki oyuncu yarın takımla birlikte çalışabilecek. Titi de ısınma koşularının ardından takımdan ayrı çalıştı.

    , maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:32
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