Son 10 sezonun en kötü Bursaspor'u
Bursaspor, Osmanlıspor yenilgisinin ardından deplasmanda üst üste 5'inci mağlubiyetini alırken, 25'inci haftalar sonrasında son 10 sezonun da en kötü dönemini geçiriyor.
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Osmanlıspor'a karşı deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Böylelikle deplasmanda üst üste 5'inci yenilgisini alan yeşil beyazlı ekip, son dönemlerde de en az puan topladığı dönemi yaşıyor. Osmanlıspor maçının ardından ligde 25 mücadeleyi geride bırakan Bursa temsilcisi, yalnızca 30 puan toplayabilirken aynı zamanda 25'inci haftalar baz alındığında son 10 sezon içerisindeki en kötü sürecini yaşıyor.
2007-08 sezonunda 28 puanla geçtiği 25'inci haftanın ardından sonraki 10 sezon içerisinde iki kez 25'inci hafta sonrası 30 puan toplayabilen yeşil beyazlı ekip, tıpkı bu dönem olduğu gibi 2011-12 sezonunda da aynı puana sahipti. Ancak Bursaspor bugün, o dönemden daha kötü bir averaja sahip olmasıyla en kötü zamanını yaşıyor. 2011-12 sezonunda 25'inci hafta sonrası oynadığı 9 maçta 19 puan toplayarak sezonu 49 puanla 8'inci sırada bitiren yeşil beyazlı ekibin, bu sezonu hangi noktada bitireceği ise merak konusu.
Son 10 sezonluk dilim içerisinde ise Bursaspor, ligde son anda kaldığı geçtiğimiz sezon dahi 32 puan topladı. Geçen yıldan daha kötü bir durumda bulunan yeşil beyazlı ekip, 38 puanla sezonu bitirerek ligde kalmıştı. Bursa temsilcisinde şimdi gözler kalan 9 maça çevrilirken, iç sahadaki Demir Grup Sivasspor maçı mutlak kazanılması gereken mücadele olarak görülüyor.
Bursaspor'un son 10 sezon içerisinde 25'inci haftalar sonrası topladığı puanlar:
2017-18: 30
2016-17: 32
2015-16: 32
2014-15: 41
2013-14: 34
2012-13: 37
2011-12: 30
2010-11: 50
2009-10: 55
2008-09: 38
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:12
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Zirveye bağlandı
Toplam 1
Yorum
Zirveye bağlandı. ts maçında talisca topu elle kesti devam medel son adam ndoye düşürdü devam 2. golden önce faulü yapan caner faulü kullanan bjk ee böyle
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Kocaman kehanet!
Toplam 2
Yorum
haydar Aykut hoca kehanet değil gerçekleri söylüyor her takım her takımı yenebilir.Bunun neresi kehanet. Önemli olan sonuna kadar mücadele etmek.
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 4
Yorum
KENAN Trabzon ingiltere gibi bir futbol fabrikası, neden bir yabancı şirkete satıamıyor ki, Trabzonda fabrika yok, futbolu fabrikaya döüştürürüz.
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