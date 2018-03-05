Bursaspor'da şok! ''Sezon sonu ayrılacağım'' – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'da şok! ''Sezon sonu ayrılacağım''

    Bursaspor'da şok! ''Sezon sonu ayrılacağım''

    'un tecrübeli futbolcusu , sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

    Yeşil-beyazlı takımın kaptanı 'nın, sezon sonu takımdan ayrılacağı iddia edildi. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Batalla, "Yaşım ilerledikçe performansım da düşüyor. Burada yıllardır öyle önemli kişilerin tepkiler üzerine vedalarına şahit oldum. Kötü günlerimde artık buralarda olmak istemiyorum. İyi olup daha yüksek seviyede oynama isteğiyle ayrılanlar da şahit oldum. Yönetim bir futbolcunun isteyebileceği her şeyi bana sundu. Ama sezon sonunda ayrılacağım, kararım kesin. Aklımda insanların bana doğrulttukları ıslıklarla ayrılmak istemiyorum" dedi.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:08
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