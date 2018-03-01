Bursaspor, Kayserispor maçına hazır – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , maçına hazır

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a> maçına hazır

    'in 24. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, 6'ya 2 pas-pres oyunu ve taktik çalışma ile sona erdi.

    Antrenmanın ardından yeşil-beyazlılar, Özlüce Tesisleri'nde kampa girdi.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN