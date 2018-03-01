Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, 6'ya 2 pas-pres oyunu ve taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmanın ardından yeşil-beyazlılar, Özlüce Tesisleri'nde kampa girdi.