Bursaspor, Kayserispor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, 6'ya 2 pas-pres oyunu ve taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmanın ardından yeşil-beyazlılar, Özlüce Tesisleri'nde kampa girdi.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:34
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