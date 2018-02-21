Bursaspor, Galatarasay maçı öncesi moral depoladı
Bursaspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Bursasporlu futbolcuları ziyaret eden Nilüfer ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinin öğrencileri futbolculara moral verdi. Futbolculardan imza alan öğrenciler birlikte fotoğraf çektirdi.
Antrenmanın basına açık kısmında daha çok 5'e 5 pas/pres çalışması yapan futbolcular basına kapalı olan kısımda ise 11'e 11 maç yapıp taktik çalıştı.
Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceği henüz belirsizliğini koruyan Mousa Sow takımdan ayrı doktor kontrolünde düz koşu yaparken, sakatlığı devam eden Badu antrenmana katılmadı. Bursaspor Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı basına kapalı antrenmanla devam edecek.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:48
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İşte size fırsat
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HAKEM FAKTÖRÜ FEVEY LEHİNE DEVREYE GİRMESİN BJK EN AZ 3 TANE ATAR.FEVEYİN HAKKI İLE YENMESİ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL.!
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Beşiktaş, Cenk Tosun'u arıyor
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Yorum
Nirvana Şenol Güneş artık Atibanın düşüşte olduğunu fark etmeli . Dün Tosiç girecekse Atiba çıkmalıydı .
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 34
Yorum
Futbol taraftari Farkettiysen kimse hakemi elestirmiyor bu maçta ama senin gibi Futbol düsmani holiganlar provokasyon pesinde. Konyalimisin Renkli mi ?
Bursaspor, Galatarasay maçı öncesi moral depoladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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