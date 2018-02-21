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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    , Galatarasay maçı öncesi moral depoladı

    Bursaspor, Galatarasay maçı öncesi moral depoladı

    , deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı maçı öncesi basına açık son antrenmanını gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım pas/pres ve teknik ağırlıklı çalıştı.

    'ndeki antrenman öncesi Bursasporlu futbolcuları ziyaret eden Nilüfer ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinin öğrencileri futbolculara moral verdi. Futbolculardan imza alan öğrenciler birlikte fotoğraf çektirdi.

    Antrenmanın basına açık kısmında daha çok 5'e 5 pas/pres çalışması yapan futbolcular basına kapalı olan kısımda ise 11'e 11 maç yapıp taktik çalıştı.
    Galatasaray maçında forma giyip giymeyeceği henüz belirsizliğini koruyan Mousa Sow takımdan ayrı doktor kontrolünde düz koşu yaparken, sakatlığı devam eden Badu antrenmana katılmadı. Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı basına kapalı antrenmanla devam edecek.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:48
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