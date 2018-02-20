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    20 Şubat 2018, Salı
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    Timsah’ta şimdi de şoku yaşanıyor

    Timsah’ta şimdi de Badu şoku yaşanıyor
    BURSASPOR, ara vermeden deplasmanda oynayacağı kritik G.Saray maçının hazırlıklarına başladı. Cimbom'a karşı oynaması beklenen Sow takımdan ayrı düz koşu yaparken, diz iç yan bağlarında 2. derece yırtık tespit edilen 27 yaşındaki Ganalı orta saha Badu'nun ise 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Timsah'ta Malatya maçında sarı kart gören Grozav da cezalı duruma düştü.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:51
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