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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’a ara yaramıyor

    <a href="/index/timsah?id=09f7d7a6-549f-4362-ac5b-25b8e0a3d97c" class="" rel="tag">Timsah</a>’a ara yaramıyor
    Alanya'ya 3-1 yenilip, 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen - spor, devre arası kampı sonrası yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Bu sezonun ikinci yarısına önce 'ndan elenerek başlayan ve ardından oynadığı iki lig maçını da kaybeden , geçen sezon da ikinci devreye üst üste iki kayıpla başlamıştı.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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