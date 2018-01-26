Timsah, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Bursaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadele saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı ise hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu. Bursaspor haftaya 25 puanla girerken, Aytemiz Alanyaspor'un ise 18 puanı bulunuyor.



4'ÜNCÜ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

İki takım yarınki mücadele ile birlikte Süper Lig'de 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. 2 maçı Bursaspor kazanırken, Aytemiz Alanyaspor ise 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan maçı ise yeşil beyazlı ekip Emmanuel Badu, Pablo Martin Batalla ve Dzon Delarge'ın golleriyle 3-2 kazanmıştı. Her iki ekip de ligdeki son maçlarında galibiyete hasret kalırken Bursaspor 4, Aytemiz Alanyaspor ise 6 maçtır galip gelemiyor.



PERFORMANSLARI BİRE BİR AYNI

Ligde Aytemiz Alanyaspor iç saha, Bursaspor ise dış saha maçlarında aynı grafiğe imza attı. Evinde oynadığı maçlarda 18 takım içerisinde en düşük puana sahip 2'nci takım olan Aytemiz Alanyaspor, 8 maçtan yalnızca 8 puan çıkarabildi. Bursaspor da, tıpkı Akdeniz gibi deplasmanda oynadığı 8 lig maçının yarısını kaybetti ve aldığı 2'şer galibiyet ve beraberlikle birlikte 8 puan topladı. Geçtiğimiz sezon Alanya'da oynanan maçı ise Bursaspor, Cristobal Jorquera'nın golleriyle 2-0 kazanmıştı.



BURSASPOR'DA BATALLA OYNAYAMAYACAK

Bursaspor'da bu zorlu randevu öncesinde ise önemli eksiklikler bulunuyor. Yeşil beyazlı ekibin kaptanı Pablo Martin Batalla ile birlikte sakatlığı devam eden Kubilay Kanatsızkuş da sahada yer alamayacak. Sakatlığı bulunan bir başka oyuncu Ertuğrul Ersoy ise maça yetiştirilmeye çalışsa da oynama ihtimalinin çok az olduğu belirtildi. Aytemiz Alanyaspor'da da Maniatis ve Mbilla sakatlıkları nedeniyle, Fofana ise kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.



Bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayacak Bursaspor, saat 16.00'da Yenişehir Havaalanı'ndan özel uçakla Alanya'ya gidecek.