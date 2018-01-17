Gheorghe Grozav Bursaspor’da
Önceki gün Özlüce Tesisleri'ne gelerek Bursaspor yönetimiyle görüşen Rumen futbolcu Gheorghe Grozav ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.
LUCESCU ONAY VERMİŞTİ
Bursaspor'un devre arası kamp çalışmaları kapsamında Antalya'da Teknik Direktör Paul Le Guen ile görüşen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, vatandaşı için olumlu rapor vermişti. Kanat ve orta saha oynayabilen Grozav ile ayrıca artı 2 yıl opsiyon maddesi konulduğu belirtildi.
Ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor formasıyla 14 Süper Lig, 2 kupa maçına çıkan Gheorghe Grozav, 2 kez gol sevinci yaşadı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
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Kupa hüsranı
Toplam 8
Yorum
Sabo İki galibiyette şamp.sözü edenler yine hüsrana uğradılar beyler tek çiçekle yaz gelmez ilahi adalette var tabii durum vahim bilesiniz
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Kupa hüsranı
Toplam 8
Yorum
murat kara Kamil ahmet sırıtmamış, adam bir tane orta yapamadı ona gelen topların çoğunu hubocan uzaklaştırdı
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Ozan Tufan’a yer bulamam!
Toplam 6
Yorum
mahoni süreyya abinin yanında çalışabilir belki,
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