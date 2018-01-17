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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Bursaspor’da

    <a href="/index/gheorghe-grozav?id=9afa4f96-00ca-4396-95ee-3e3ef8830494" class="" rel="tag">Gheorghe Grozav</a> Bursaspor’da

    Önceki gün 'ne gelerek Bursaspor yönetimiyle görüşen Rumen futbolcu ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

    Bursaspor, Karabükspor ile sözleşmesini fesheden 27 yaşındaki Rumen futbolcu 'ı önceki gün 'ne davet etmişti. Yeşil-beyazlı idareciler ile görüşen Grozav ile sezon sonuna kadar 275 bin Euro karşılığında anlaşma sağlandığı öğrenildi.

    LUCESCU ONAY VERMİŞTİ
    Bursaspor'un devre arası kamp çalışmaları kapsamında Antalya'da Teknik Direktör Paul Le Guen ile görüşen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, vatandaşı için olumlu rapor vermişti. Kanat ve orta saha oynayabilen Grozav ile ayrıca artı 2 yıl opsiyon maddesi konulduğu belirtildi.
    Ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor formasıyla 14 Süper Lig, 2 kupa maçına çıkan , 2 kez gol sevinci yaşadı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:59
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