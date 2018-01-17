Sow tek idmanla siftah yaptı

Bursaspor'da önceki gün 6 aylığına kiralık olarak Al-Ahli'den transfer edilen F.Bahçeli eski golcü Moussa Sow, G.Birliği karşısında ilk maçına çıktı. Takımla henüz tek idman yapan tecrübeli santrfor, 74. dakikada Barış'ın yerine oyuna dahil oldu. Sow, imza törenindeki 19 numaralı formasının aksine sahaya 99 numaralı formayla çıktığı görüldü. Oyuna girdikten sonra bir de gol pozisyonuna giren Senegalli yıldız, kaleye arkası dönük bir şekilde istediği vuruşu yapamadı ve takımının elenmesine engel olamadı