Bursa'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da, futbolculardan Bilal Kısa ile yollar ayrıldı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bilal Kısa'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak, feshedildi.



Bursaspor'a 2016-2017 sezonunun başında transfer olan Bilal, yeşil-beyazlı forma ile 18 resmi maça çıktı.



