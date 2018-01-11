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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...

    Bursa'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...

    'da döneminde takıma katılan 'nın sözleşmesi feshedildi.

    Süper Lig ekiplerinden 'da, futbolculardan ile yollar ayrıldı.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bilal Kısa'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak, feshedildi.

    Bursaspor'a 2016-2017 sezonunun başında transfer olan Bilal, yeşil-beyazlı forma ile 18 resmi maça çıktı.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:29
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