Bursa'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...
Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu döneminde takıma katılan Bilal Kısa'nın sözleşmesi feshedildi.
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da, futbolculardan Bilal Kısa ile yollar ayrıldı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bilal Kısa'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak, feshedildi.
Bursaspor'a 2016-2017 sezonunun başında transfer olan Bilal, yeşil-beyazlı forma ile 18 resmi maça çıktı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:29
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
erkan k bjk almasın diye diego rvp şener volkan şen ozanı aldınız alayı güm diye patladı yazık ülke parasına yazık
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Babacar hamlesi! 6 milyon €...
Toplam 8
Yorum
Beşiktaşlı Aboubakar'ı kaçırdık bunu kaçırmamalıyız eldeki bütçeyi 32lik adamlara maaş olarak ödemektense gelcege yatırım kesinlikle alınmalı.
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
ibo Zorla mi imzaldi sözlesmeyi...sende olsan böyle yaparsin...Sözlesme yi öneren ödemesi lazm..sonucta Profesiyonel...biraz Profesiyonel olun..
Bursa'da flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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