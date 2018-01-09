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    09 Ocak 2018, Salı
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    Bursaspor'da kampın yıldızı Yusuf

    Bursaspor'da kampın yıldızı Yusuf

    Bursaspor'un Antalya'daki kampında , hazırlık maçlarıyla attığı gollerle 'e 'forma için hazırım' mesajı verdi.

    Bursaspor'un Antalya kampında fırtınası esiyor. Sezon başında transferin son gününde takıma dahil olan 25 yaşındaki oyuncu, özellikle hazırlık maçlarında gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkat çekti. İlk olarak Altınordu ile oynanan ve 3-2 kazanılan maçta 1 gol kaydeden genç oyuncu, dün Skenderbeu ile oynanan ve 3-0 kazanılan hazırlık karşılaşmasında da 1 gol ve 1 asiste imza attı. Hücumdaki başarılı performansıyla şu an kampın yıldız ismi olarak gösterilen Yusuf Erdoğan, antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

    LE GUEN ÖZEL GÖRÜŞTÜ
    Yusuf Erdoğan'ın bu performansı teknik direktör 'in gözünden de kaçmadı. Fransız çalıştırıcı, sabah saatlerinde yapılan antrenmanda Yusuf Erdoğan ile saha içerisinde özel bir görüşme yaptı. Le Guen'in, Yusuf'un bu performansından bir hayli memnun kaldığı ve kendini daha fazla geliştirmesini beklediği öğrenildi. Bu sezon ligde 9 ve kupada ise 4 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, tek golünü kupada Adanaspor ile oynanan rövanş mücadelesinde kaydetmiş o gün bir de asist yapmıştı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:09
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