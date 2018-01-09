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    09 Ocak 2018, Salı
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    Harun'a Juve kancası

    Harun'a Juve kancası

    Altınordu’nun kalecisi Berke’yi izlemeye gelen Juventuslu yetkililer, Harun’a hayran kaldı Piyasa araştırmasına bile başlayan Juve’nin birkaç gün içinde teklif yapması bekleniyor

    Cenk Tosun'u Premier Lig'e gönderen Süper Lig bir flaş transferle daha çalkalanabilir. Üstelik bu kez de adres İtalya Serie A olabilir. Transferin başrolünde ise 'un tecrübeli kalecisi ve Dünya devi var... Buna göre İtalyan ekibinin socut ekibi, geçtiğimiz gün oynanan -Altınordu hazırlık karşılaşmasını izlemek için tribündeydi. İtalyanların, Altınordu'da başarılı bir performans gösteren kaleci Berke Özer'i takip etmek için geldiği ancak Bursaspor'un file bekçisi 'e hayran kaldıkları belirtildi.

    Berke için olumsuz
    Oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun'un konuyu Bursa başkanı Ali Ay'a bildirdiği ve sonrasında Juveli yöneticilerin de Ay ile kısa bir görüşme yaptıkları kaydedildi. temsilcilerinin, 28 yaşındaki file bekçisi için piyasa araştırması yaptığı da gelen haberler arasında. Berke için olumsuz rapor veren Juvelilerin Harun konıusunda birkaç gün içinde somut adım atması bekleniyor.

    2010-11 sezonunda Güngören Bld'den bonservissiz olarak geldiği Bursaspor'da kaptanlığa yükselen Harun, yeşil-beyazlı formayla 132 resmi maçta görev yaptı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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