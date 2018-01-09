Harun'a Juve kancası
Altınordu’nun kalecisi Berke’yi izlemeye gelen Juventuslu yetkililer, Harun’a hayran kaldı Piyasa araştırmasına bile başlayan Juve’nin birkaç gün içinde teklif yapması bekleniyor
Cenk Tosun'u Premier Lig'e gönderen Süper Lig bir flaş transferle daha çalkalanabilir. Üstelik bu kez de adres İtalya Serie A olabilir. Transferin başrolünde ise Bursaspor'un tecrübeli kalecisi Harun Tekin ve Dünya devi Juventus var... Buna göre İtalyan ekibinin socut ekibi, geçtiğimiz gün oynanan Bursaspor-Altınordu hazırlık karşılaşmasını izlemek için tribündeydi. İtalyanların, Altınordu'da başarılı bir performans gösteren kaleci Berke Özer'i takip etmek için geldiği ancak Bursaspor'un file bekçisi Harun Tekin'e hayran kaldıkları belirtildi.
Berke için olumsuz
Oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun'un konuyu Bursa başkanı Ali Ay'a bildirdiği ve sonrasında Juveli yöneticilerin de Ay ile kısa bir görüşme yaptıkları kaydedildi. Juventus temsilcilerinin, 28 yaşındaki file bekçisi için piyasa araştırması yaptığı da gelen haberler arasında. Berke için olumsuz rapor veren Juvelilerin Harun konıusunda birkaç gün içinde somut adım atması bekleniyor.
2010-11 sezonunda Güngören Bld'den bonservissiz olarak geldiği Bursaspor'da kaptanlığa yükselen Harun, yeşil-beyazlı formayla 132 resmi maçta görev yaptı.
Berke için olumsuz
Oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun'un konuyu Bursa başkanı Ali Ay'a bildirdiği ve sonrasında Juveli yöneticilerin de Ay ile kısa bir görüşme yaptıkları kaydedildi. Juventus temsilcilerinin, 28 yaşındaki file bekçisi için piyasa araştırması yaptığı da gelen haberler arasında. Berke için olumsuz rapor veren Juvelilerin Harun konıusunda birkaç gün içinde somut adım atması bekleniyor.
2010-11 sezonunda Güngören Bld'den bonservissiz olarak geldiği Bursaspor'da kaptanlığa yükselen Harun, yeşil-beyazlı formayla 132 resmi maçta görev yaptı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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