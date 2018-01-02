 Bursa'nın geleceği aydınlık – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Bursa'nın geleceği aydınlık

    Bursa'nın geleceği aydınlık

    Teknik direktör Paul Le Guen’in ligin ilk yarısında şans verdiği genç oyuncular Ertuğrul, Muhammed ve Furkan, performansları ile camianın yüzünü güldürdü

    Altyapısıyla ön plana çıkan Bursaspor, bu sezon da Türk futboluna armağanlar vermeye devam ediyor. Şimdi de genç kaleci Muhammed Şengezer ile birlikte Ertuğrul Ersoy ve Furkan Soyalp sergiledikleri performanslarla umut vadetti. Ligin ilk yarısında şans bulan genç oyuncular, Teknik Direktör Le Guen'in gözüne girdi. Bu noktada özellikle Ertuğrul Ersoy ve kaleci Muhammed Şengezer'in performansları ön plana çıkarken, kupa maçlarında ortaya koyduğu futbolla alkış toplayan Furkan Soyalp de, yeşil-beyazlı ekibin yeni geleceği olma yolunda ilerledi.

    MUHAMMED ARATMADI
    Ligde 810 dakika süre alan Ertuğrul, Kasımpaşa deplasmanında bir kez de rakip fileleri havalandırırken, Muhammed de Harun Tekin'in sakatlığı döneminde kaleyi devralıp Karabük ve Konya zaferlerinde pay sahibi oldu. Orta saha Furkan da 'un kupada Adanaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçın gollerini atmıştı. Ayrıca, diğer genç isimlerden Kubilay Kanatsızkuş ise bekleneni veremedi. Geçen sezonun ilk yarısında ligde 876 dakika süre alan genç oyuncu, bu sezon ise yalnızca 238 dakika sahada kalabildi ve gol sevinci yaşayamadı.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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