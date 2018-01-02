Bursa'nın geleceği aydınlık
Teknik direktör Paul Le Guen’in ligin ilk yarısında şans verdiği genç oyuncular Ertuğrul, Muhammed ve Furkan, performansları ile camianın yüzünü güldürdü
MUHAMMED ARATMADI
Ligde 810 dakika süre alan Ertuğrul, Kasımpaşa deplasmanında bir kez de rakip fileleri havalandırırken, Muhammed de Harun Tekin'in sakatlığı döneminde kaleyi devralıp Karabük ve Konya zaferlerinde pay sahibi oldu. Orta saha Furkan da Bursaspor'un kupada Adanaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçın gollerini atmıştı. Ayrıca, diğer genç isimlerden Kubilay Kanatsızkuş ise bekleneni veremedi. Geçen sezonun ilk yarısında ligde 876 dakika süre alan genç oyuncu, bu sezon ise yalnızca 238 dakika sahada kalabildi ve gol sevinci yaşayamadı.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:00
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
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