Deniz Yılmaz’a kulüp aranıyor
Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, kulübe ihtarname çekerek alacaklarını istemesinin ardından Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren golcü isim Deniz Yılmaz’a, kulüp bulunmasını istediğini menajerine ilettiği öğrenildi.
Yeşil-beyazlı takımda performansıyla beklentilerin altında kalan golcü oyuncu Deniz Yılmaz ile yollar ayrılıyor. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Erdem Karagöl'ün, Kulüp Başkanı Ali Ay ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Ay'ın, menajer Karagöl'e sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Deniz'e kulüp bulunmasını istediğini ilettiği bildirildi.
Konuşma yasağı geldi
Geçen hafta yaklaşık 1 milyon TL'lik alacağı için avukatı aracılığıyla kulübe ihtarname çeken Deniz Yılmaz, Trabzonspor maçı kadrosuna da alınmamıştı. Deneyimli oyuncu, Özlüce Tesisleri'nde çalışmalarını takımdan ayrı olarak antrenör Cemal Ayyıldız eşliğinde sürdürüyor. Yılmaz'a kulüp tarafından konuşma yasağı da getirildiği, demeç vermesi durumunda ise para cezası uygulanacağı belirtildi.
Deniz'e Ankara kancası
29 yaşındaki golcü isim ile Ankara ekipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin yakından ilgilendiği, menajeri Erdem Karagöl'ün de iki kulüp ile temaslarını sürdürdüğü bildirildi.
Konuşma yasağı geldi
Geçen hafta yaklaşık 1 milyon TL'lik alacağı için avukatı aracılığıyla kulübe ihtarname çeken Deniz Yılmaz, Trabzonspor maçı kadrosuna da alınmamıştı. Deneyimli oyuncu, Özlüce Tesisleri'nde çalışmalarını takımdan ayrı olarak antrenör Cemal Ayyıldız eşliğinde sürdürüyor. Yılmaz'a kulüp tarafından konuşma yasağı da getirildiği, demeç vermesi durumunda ise para cezası uygulanacağı belirtildi.
Deniz'e Ankara kancası
29 yaşındaki golcü isim ile Ankara ekipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin yakından ilgilendiği, menajeri Erdem Karagöl'ün de iki kulüp ile temaslarını sürdürdüğü bildirildi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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