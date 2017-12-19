Deniz Yılmaz’a kulüp aranıyor

Yeşil-beyazlı takımda performansıyla beklentilerin altında kalan golcü oyuncu Deniz Yılmaz ile yollar ayrılıyor. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Erdem Karagöl'ün, Kulüp Başkanı Ali Ay ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Ay'ın, menajer Karagöl'e sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Deniz'e kulüp bulunmasını istediğini ilettiği bildirildi.Geçen hafta yaklaşık 1 milyon TL'lik alacağı için avukatı aracılığıyla kulübe ihtarname çeken Deniz Yılmaz, Trabzonspor maçı kadrosuna da alınmamıştı. Deneyimli oyuncu, Özlüce Tesisleri'nde çalışmalarını takımdan ayrı olarak antrenör Cemal Ayyıldız eşliğinde sürdürüyor. Yılmaz'a kulüp tarafından konuşma yasağı da getirildiği, demeç vermesi durumunda ise para cezası uygulanacağı belirtildi.29 yaşındaki golcü isim ile Ankara ekipleri Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin yakından ilgilendiği, menajeri Erdem Karagöl'ün de iki kulüp ile temaslarını sürdürdüğü bildirildi.